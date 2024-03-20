Новый президент Индонезии отказался плясать под чужой барабан

Президент Индонезии Субианто заявил, что не будет плясать под чужой барабан

Новый президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что не будет плясать под чужой барабан. Трансляция его речи после объявления победы на выборах велась на канале Kompas.TV.

«Мы не хотим плясать под чужой барабан. Сотни лет нас разделяли империалисты и колонизаторы», — отметил Субианто.

Он рассказал, что собирается руководить страной от имени единого индонезийского народа.

Ранее сообщалось, что министр обороны Индонезии Субианто, выступавший за развитие отношений с Россией, победил на выборах президента страны, набрав 58,6 процента голосов.