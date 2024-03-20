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07:02, 20 марта 2024Россия

Обломки сбитой ракеты С-200 упали в центре Курска

Губернатор Старовойт: обломки сбитой ракеты С-200 упали в центре Курска

Фото: РИА Новости

Обломки сбитой системой противовоздушной обороны (ПВО) ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telеgram-канале.

«Пострадавших нет. Повреждено нескольких крыш. В светлое время суток будет проведено обследование», — сообщил глава региона.

Он предупредил, что в случае, если в регионе объявят ракетную опасность и она продлится до восьми часов утра, то школы и детсады Курска работать не будут. Старовойт также призвал не приближаться к обломкам ракет и сообщать об их обнаружении по телефону 112.

Ракету С-200, переоборудованную для поражения наземных целей, над Курской областью сбили в ночь на среду, 20 марта. Как отчитались в Минобороны России, ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot также сбили и в Белгородской области.

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      Анастасия Шейкина
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