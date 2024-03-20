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14:43, 20 марта 2024Россия

Описаны последние часы найденной в квартире мужчины в Петербурге восьмиклассницы

78.ru: найденная в квартире петербуржца школьница могла употреблять наркотики

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге пропавшая восьмиклассница, которую нашли без признаков жизни в квартире 35-летнего мужчины, в последние часы могла употреблять наркотики. Как описал источник 78.ru, школьница в ночь происшествия была в гостях вместе со своей подругой.

Собеседник телеканала отметил, что девочки приехали к безработному после знакомства в одном из мессенджеров. Горожанин в разговоре с оперативниками уверял, что одна из школьниц шаталась и что-то невнятно говорила. Позже она стала приставать к подружке. В процессе восьмикласснице стало плохо: она упала с кровати, ее вырвало.

Мужчина проводил время с подругой, но потом начал волноваться за состояние другой гостьи. Когда он подошел к ней, девушка уже не дышала.

По словам владельца, подруга после этого предлагала не звонить в скорую. Мужчина отказался, тогда юная знакомая собрала вещи и ушла из его квартиры.

О происшествии с 14-летней восьмиклассницей стало известно в среду, 20 марта. Сотрудники полиции начали выяснять другие обстоятельства инцидента. Мужчину, который близко общался с двумя несовершеннолетними, увезли на допрос.

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      Анна Щербакова
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