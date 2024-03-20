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10:36, 20 марта 2024Россия

В Петербурге пропавшую после уроков восьмиклассницу нашли в квартире у мужчины

В Санкт-Петербурге пропавшую школьницу нашли в квартире у 35-летнего мужчины

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге восьмиклассницу, пропавшую после уроков, нашли в квартире у 35-летнего мужчины в Приморском районе. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, в полицию поступил звонок из многоэтажного дома на улице Королева. Бригада медиков приехала туда же, чтобы оказать помощь школьнице. Однако реанимировать несовершеннолетнюю не удалось.

Оперативники выяснили, что она проживала на Васильевском острове. До этого о ее пропаже заявила социальный педагог — девочка ранним утром ушла из школы и больше не выходила на связь.

О том, как восьмиклассница оказалась в чужой квартире, рассказал 35-летний арендатор. Он пояснил, что ночью переписывался в группе «Вписки» в мессенджере. Итогом виртуального общения стало приглашение двух девушек в гости. Они приехали около шести утра, обе, как говорит, были в состоянии алкогольного опьянения, но одна, по его мнению, как будто была не в себе.

Петербуржцу больше приглянулась подруга последней. Они уединились и какое-то время не обращали внимания на упавшую девушку. Затем они увидели, что ее тошнит, забеспокоились и вызвали скорую помощь.

Арендатора квартиры после случившегося отвезли на допрос в полицию.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 13-летняя девочка пропала после похода к подруге.

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      Анна Щербакова
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