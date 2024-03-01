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16:28, 1 марта 2024Россия

13-летняя российская школьница пропала после похода к подруге

NGS.ru: в Новосибирске 13-летняя девочка пропала после похода к подруге

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Новосибирске 13-летняя девочка пропала после похода к подруге. Об этом стало известно порталу NGS.ru.

Мать российской школьницы пояснила, что с 1 по 21 февраля ее дочь была на спортивно-оздоровительной смене в лагере «Юбилейный» под Бердском. 22 февраля девочка отправилась к подруге, чтобы отдать зарядное устройство.

«Информация прошла, что ее три дня назад видели в Дзержинском районе, она брала телефон у прохожих, звонила в полицию», — сообщила родительница.

Мать и отец восстановили сим-карту несовершеннолетней, чтобы попытаться получить доступ к ее странице во «ВКонтакте». Дома родители не нашли никаких зацепок, чтобы понять, где может находиться ребенок.

Рост пропавшей — 160 сантиметров. Глаза серо-зеленые, волосы темно-русые. Девочка была одета в черную куртку с серым капюшоном, черные джинсы, черные ботинки, синюю шапку. Также на подростке был цветной шарф в клетку, в руках — светло-коричневая сумка. Из особых примет — родинка над губой.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 15-летняя школьница пропала после визита в парикмахерскую.

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      Анна Щербакова
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