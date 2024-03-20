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07:30, 20 марта 2024Из жизни

Бывшие прихожане стали зрителями ушедшей в порно священнослужительницы

Daily Mail: бывшая священнослужительница рассказала об интимных фото прихожан

Фото: @anaakivaa

Бразильская порномодель и бывшая священнослужительница Ана Акива утверждает, что ее зрителями в OnlyFans стали прихожане, которым она проповедовала в церкви. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам Акивы, когда она ушла в порно, ее церковь опустела. «Многие говорят, что оставили церковь, когда я перестала проповедовать, — рассказывает она. — Другие признались, что в то время у них были эротические фантазии обо мне».

Теперь бывшие прихожане пишут Акиве в OnlyFans и даже шлют ей фото. «Некоторые присылали интимные фото, снятые в церковном туалете, — говорит она. — Я была в шоке».

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В 2015 году Ана Акива присоединилась к Евангельской церкви Фуксико и стала проповедницей. Для этого ей пришлось на восемь лет прервать карьеру модели. В 2023 году Акива заявила, что разочаровалась в церкви.

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      Олег Парамонов
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