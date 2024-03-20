Песков прокомментировал согласование США и Турции схемы соблюдения санкций

Песков: у США и Турции свои отношения, а Москва с Анкарой развивает свои

У США и Турции свои отношения, в то время как Москва с Анкарой развивает свои собственные. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов об информации о согласовании США и Турции системы соблюдения санкций против России.

Ранее США и Турция договорились о совместных действиях по вопросам антироссийских санкций. В частности, речь идет о новой схеме применения американских вторичных санкций, под которые зарубежные компании попадают за связи с российскими фирмами. Предполагается, что сначала Вашингтон будет уведомлять Анкару о компаниях, которые потенциально могут попасть под санкции за коммерческую деятельность с российским бизнесом. Далее американская сторона запросит информацию по этому поводу и Турция должна будет провести расследование.