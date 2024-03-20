США и Турция договорились о новой системе антироссийских санкций. В чем она заключается?

США и Турция согласовали схему соблюдения санкций против РФ

США и Турция договорились, что теперь страны будут действовать сообща в вопросе антироссийских санкций. Речь идет о новой схеме применения американских вторичных санкций, под которые зарубежные компании попадают за связи с российскими фирмами. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet, не указывая источников.

Две страны договорились о новой системе — согласно так называемой схеме гармонизации санкций Ханде Фират журналистка Hürriyet

В чем заключается новая схема?

По данным источника, схема предполагает, что США сначала уведомят Турцию о компаниях, которые потенциально могут попасть под санкции за коммерческую деятельность с бизнесом из РФ. Далее Вашингтон запросит информацию по этому поводу. Турция должна будет провести расследование, после чего сообщить о его результатах. В случае необходимости будут предприняты соответствующие шаги.

Фото: Sait Serkan Gurbuz / Reuters

До этого Соединенные Штаты незамедлительно вводили санкции в отношении турецких компаний, которые сотрудничали или, предположительно, занимались коммерческой деятельностью с Россией. При этом ранее турецкую сторону не просили провести какое-либо расследование.

В Турции выразили опасения из-за торговли с Россией

По словам заместителя председателя крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Волкана Демира, торговля с РФ может грозить турецкой экономике большими неприятностями из-за давления США.

США следят за торговлей с Россией через свою собственную систему, а MASAK (Совет по расследованию финансовых преступлений) в Турции следит за ней. Всего 15 дней назад она внесла в черный список семь компаний Волкан Демир зампредседателя турецкой СНР

Местное издание Aydınlık также писало, что турецкие компании получают угрозы от американских дипломатов из-за торговли с РФ. Сообщалось, что сотрудники посольства и консульств США в Турции приходят в офисы фирм и банков, ведущих работу с Россией, и угрожают им санкциями.

Торговля между Россией и Турцией осложнилась после новых санкций США

В конце февраля Reuters сообщало, что угроза вторичных санкций США, направленных против банков, ведущих бизнес с РФ, усложнила торговлю между Турцией и Россией.

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Еще в декабре президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ, который позволяет американскому министерству финансов вводить ограничительные меры в отношении иностранных финансовых организаций, помогающих обходить санкции против РФ. Мера спровоцировала проблемы с оплатой Турции за российскую нефть и российскими платежами за турецкие товары.

После этого банки Турции ужесточили требования к клиентам из России, а экспортеры нефти из Российской Федерации не получали платежей из Турции в течение двух-трех недель. Из-за нового указа Байдена ряд кредитных организаций страны получил предупреждения от США по поводу соблюдения ими санкционной политики. «Доходит и до угрожающего тона», — писали СМИ.

С начала года денежные переводы между Турцией и Россией почти остановились

С 1 января денежные переводы между Турцией и Россией практически остановились из-за опасений по поводу вторичных санкций Минфина США. В феврале банки Турции начали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к рядовым гражданам из России, которые хотели открыть карту на территории страны.

Президент Ассоциации «Российско-турецкий диалог», партнер адвокатского бюро NSP Арсен Аюпов отмечал, что ситуация с остановкой платежей компаний из России в Турцию в текущем году стала крайне масштабной. При этом, по его словам, автоматической блокировки не происходит, а банки проводили ее в ручном режиме, давая время урегулировать ситуацию.