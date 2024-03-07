В Турции рассказали о неприятностях из-за торговли с Россией

Турецкая оппозиция рассказала о неприятностях из-за санкций США против РФ

Торговля с Россией может грозить турецкой экономике большими неприятностями из-за санкционного давления США. Об этом рассказал заместитель председателя крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Волкан Демир, его слова приводит газета Aydınlık.

Он назвал сообщения об угрозах дипломатов Вашингтона турецким экспортерам «бульварными», однако сообщил о других сложностях в бизнесе. «США следят за торговлей с Россией через свою собственную систему, а MASAK (Совет по расследованию финансовых преступлений) в Турции следит за ней. Всего 15 дней назад она внесла в черный список семь компаний. Поэтому, кажется, что торговля с Россией принесет неприятности нам в целом и турецкой экономике», — сказал он.

Ранее издание сообщило, что ряд турецких компаний получают угрозы от американских дипломатов из-за торговли с Россией. Представители экспортеров рассказали, что сотрудники посольства и консульств США в Турции приходят в офисы фирм и банков, ведущих работу с РФ, и предупреждают их о санкциях.

Из-за опасений по поводу вторичных санкций США экспорт из Турции в РФ резко сократился. Поставки по сравнению с январем 2023 года снизились более чем на 30 процентов.