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13:10, 20 марта 2024Россия

Песков рассказал о ночной беседе Путина с лидерами партий

Песков: встреча Путина с руководителями партий завершилась глубоко за полночь

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в минувший вторник, 19 марта, до ночи беседовал с лидерами партий, входящих в парламент, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

По словам представителя Кремля, «обстоятельная встреча» с руководителями парламентских фракций завершилась глубоко за полночь. «Состоялась также закрытая часть общего обсуждения, и затем президент долго беседовал уже один на один со всеми участниками встречи», — добавил Песков.

Это подтвердил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который заявил, что в ходе личной встречи с Путиным они «до часу ночи» обсуждали в том числе возможные конфигурации правительства.

Встречу анонсировали 18 марта. «Путин весьма постоянен в своем общении с руководителями парламентских фракций. Идет активный обмен мнениями о применимости тех или иных предложений», — отметил Песков.

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