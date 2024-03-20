Песков заявил о последовательности Макрона в идее отправки войск на Украину

Песков: Макрон последователен в идее отправки французских войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон последователен в идее отправки французского контингента на Украину. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

В ходе брифинга Песков прокомментировал заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о неточном переводе заявлений Макрона об отправке войск. Он отметил, что в Кремле внимательно наблюдают за ситуацией и считают ее однозначной.

«Макрон весьма последователен последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента, он этого не отрицает. Вряд ли речь идет о двусмысленности в переводе», — заявил пресс-секретарь президента. При этом он отметил, что в других европейских странах неоднозначно восприняли идею французского лидера.

Ранее бывший советник экс-президента Франции Николя Саркози Анри Гене обвинил Макрона в стремлении к прямому конфликту с Россией. По его словам, заявления Макрона могут привести к обострению конфликта вплоть до ядерной войны.