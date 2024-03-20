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09:39, 20 марта 2024Путешествия

Пилотов пассажирского самолета ослепили десятками лазеров и сняли на видео

Posta Gazetesi: в Мексике участники ярмарки ослепили пилотов самолета лазерами

На международной пиротехнической ярмарке в Мексике участники ослепили пилотов пролетавшего над ними пассажирского самолета десятками лазеров и сняли лайнер на видео. Об этом сообщает местное издание Posta Gazetesi.

Уточняется, что инцидент произошел в Тультепеке. Когда борт пролетал над местом проведения мероприятия, десятки людей решили направить в его сторону лучи лазера. В результате казалось, что самолет загорелся зеленым цветом.

Видео случившегося распространилось в соцсетях и вызвало негативную реакцию пользователей. «Не могу поверить в абсолютное отсутствие серого вещества у этих людей», «Куча необразованных людей», «Наверное, пилоты делали все, чтобы не упасть», — писали юзеры.

Ранее дверь самолета российской авиакомпании NordStar с пассажирами на борту едва не оторвало ветром после посадки в аэропорту. Лайнер совершал рейс из Новосибирска в Норильск 26 февраля. Воздушное судно пришлось отстранить от полетов.

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      Зарина Дзагоева
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