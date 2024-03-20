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01:21, 20 марта 2024Мир

Протестующие фермеры обещали парализовать Польшу

RMF24: протестующие фермеры обещали парализовать дороги Польши 20 марта

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborc / Reuters

Крупные акции протеста фермеров пройдут в среду, 20 марта, по всей территории Польше. Об этом написал портал RMF24.

Один из организаторов протестов Станислав Варна уточнил, что фермеры добились выполнения своих условий, поэтому решили провести акции по всей Польше с 7:00 до 19:00 20 марта и «заблокировать всю страну». Предполагается, что в течение дня пройдут более 580 митингов, во время которых 70 тысяч человек перекроют дороги в более чем 500 населенных пунктах.

Протестующие планируют провести «звездный рейд» на все крупные города Польши, на дорогах ожидаются трудности для движения транспорта. В Варшаве также заблокируют трассу S2.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак сообщил о желании польских фермеров получать удобрения из России ввиду их низкой стоимости. Он также выступил за проведение с ними переговоров на соответствующую тему.

ЖЗЛ
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      Марина Совина
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