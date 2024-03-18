В Польше заявили о желании протестующих фермеров получать российские удобрения

RMF FM: протестующие польские фермеры хотят получать удобрения из России

Протестующие польские фермеры выразили желание получать российские удобрения из-за их невысокой стоимости. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в интервью RMF FM.

Чиновник прокомментировал продолжающиеся протесты польских фермеров из-за наплыва сельхозпродукции с Украины. Он отметил, что вопрос удобрений из России должен обсуждаться в том числе в ходе переговоров правительства с представителями фермеров.

«Я слышал много голосов в пользу ограничения притока продовольствия, но не об удобрениях. Российские удобрения просто дешевле», — заявил замминистра. Он подчеркнул, что хотел бы провести переговоры с получившими мандат от протестующих фермерами. Колодзейчак добавил, что по итогам обсуждения необходимо окончательно прояснить вопрос с поставками российских удобрений.

Ранее глава комитета иностранных дел сейма Польши Павел Коваль допустил скорое решение проблем на границе Украины. Как отмечается, польскому и украинскому правительству следует найти общий язык, чтобы решить проблему с фермерами на границе.