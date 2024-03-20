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12:38, 20 марта 2024Мир

Польша отработала учения на вымышленной территории у границ России

Польская дивизия отработала учения на вымышленной территории у границ России

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Многонациональная дивизия «Северо-Восток» в Польше отработала учения на вымышленной территории у границ России, которая соответствует северо-восточным землям страны. Об этом сообщили на сайте Минобороны Польши.

«Проведение оборонной операции на вымышленной территории, которая соответствует по положению северо-востоку Польши, – такая задача была поставлена солдатам многонациональной дивизии "Северо-Восток" во время учений Loyal Leda 24», — отмечается в заявлении польского оборонного ведомства.

5 марта в рамках учений НАТО в Польше военные стран альянса форсировали Вислу в Поморском воеводстве. В частности, были перенаправлены через водную преграду порядка 3,5 тысяч военных и сотни единиц техники без применения мостов.

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      Максим Габриелян
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