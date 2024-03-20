Предсказана судьба имущества блогерши Лерчек после развода

Адвокат Завалько: блогерша Чекалина получит половину имущества после развода

Российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, может рассчитывать на половину своего имущества после развода с мужем Артемом Чекалиным. Судьбу имущества бизнесвумен предсказал вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько в беседе с 5-tv.ru.

По словам юриста, развод будет проходить через суд, так как у пары есть дети. Что касается раздела недвижимости и другой совместной собственности супругов, то ее должны разделить поровну. Иной исход возможен, если Чекалины ранее заключили брачный договор.

Адвокат предполагает, что трое детей после развода останутся с Валерией. «Наша судебная система в 98 процентов случаев становится на сторону матери и оставляет детей с ней. Ну, если только мать не является какой-нибудь наркоманкой, алкоголичкой, социально неодобряемым элементом, которое совершает какие-то преступления в отношении детей. В этом случае могут отдать отцу», — пояснил Завалько.

Ранее сообщалось, что из совместно нажитого имущества у Чекалиных есть две элитных квартиры в Москве и загородный участок со строящимся коттеджем в области. Общая стоимость недвижимости достигает 160 миллионов рублей.