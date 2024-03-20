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16:51, 20 марта 2024Мир

Премьер Словакии рассказал об ожиданиях от предстоящего саммита ЕС

Премьер Словакии Фицо: на предстоящем саммите ЕС ожидаются дебаты по Украине
СюжетВступление Украины в ЕС:
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

На предстоящем саммите глав государств и правительств Европейского союза (ЕС), который состоится 21 и 22 марта, ожидаются дебаты по вопросу Украины. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, обращаясь к членам комитета по европейским делам Национального совета (парламента) республики. Слова премьера передает агентство ТАСР.

Премьер-министр вновь подчеркнул, что выступает за прекращение боевых действий и мирные переговоры. Он подтвердил, что Словакия не намерена отправлять оружие или войска на Украину, но хотела бы принять участие в ее восстановлении. Фицо также заявил, что не поддерживает идеи об отправке европейских войск на Украину, так как это может привести к эскалации конфликта.

Премьер Словакии сообщил, что ни при каких условиях не поддержит вступление Украины в НАТО, так как Европе необходима нейтральная Украина в качестве буферной зоны. Что касается кандидатов на вступление в ЕС, Фицо призвал отдать приоритет Боснии и Герцеговине, а не Киеву.

«Балканские страны не должны остаться позади и не должны пострадать от расширения ЕС за счет Украины и Молдавии», — отметил Фицо, призвав реалистично рассматривать вопрос вступления Украины в союз и обратить внимание на ее соответствие необходимым критериям.

14 марта премьер Словакии заявил, что его страна не желает делать из России врага, так как «есть исторические события, которые связывают наши народы».

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      Елизавета Мытарева
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