Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
07:00, 20 марта 2024Среда обитания

Российских дачников предупредили о популярной схеме мошенничества

Россиян предупредили о мошенничестве при установке заборов из профнастила

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

При установке заборов нередко используется схема с использованием профнастила по техническим условиям (ТУ), которые не идет ни в какое сравнение с профлистами по ГОСТу, предупредил российских дачников эксперт в области металлоконструкций и технологий монтажа Евгений Владимиров. В беседе с «Лентой.ру» он сообщил о популярной схеме мошенничества, а председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал о том, как не попасться на обман.

«Схема проста: закупается "голый" металл, в кустарных условиях с сомнительным соблюдением технологии наносятся тонким слоем антикоррозионное покрытие (цинк) и тонким слоем самая дешевая краска, затем лист профилируется и выставляется на продажу. Профнастил, окрашенный таким способом, имеет название профлист по ТУ. Это не идет ни в какое сравнение, когда лист красят в заводских условиях в металлургических комбинатах по ГОСТу», — пояснил Владимиров.

По его словам, дешевая краска, нанесенная тонким слоем, подвержена экстремально быстрому выгоранию. Поэтому такой забор за одно лето под солнечными лучами потеряет свой первоначальный цвет. Кроме того, при нарушении технологии окраски цветной слой слабо сцепляется с металлом и быстро отслаивается.

Более того, краска низкого качества и тонкого слоя имеет плохую пластичность. И, когда окрашенный лист попадет на гибочную линию, в лакокрасочном слое появляются микротрещины. А это прямой путь к коррозии

Евгений Владимировэксперт в области металлоконструкций и технологий монтажа

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, говоря о популярных для частного строительства материалах, посоветовал смотреть не только на привлекательную, на первый взгляд, цену, но и на спецификацию товара. Как правило, у продавцов должны быть и сертификаты от производителя, и параметры изготовления, включая данные о том, сделана ли продукция по ГОСТу или техническим условиям, отметил он.

«Изготовленный материал по ГОСТу будет дороже, поскольку к нему жесткие требования. Но здесь с одной стороны на весах качество и долговечность, а с другой — желание сэкономить. В случае с кровельным железом лучше не экономить, мы понимаем, что толщина материала и обработка его полимерами — залог долговечности. Кроме того, если выявляется факт подделки документов о соответствии требованиям ГОСТа, за это наступает вполне конкретная юридическая ответственность», — поделился парламентарий.

С коллегами из Минпромторга проговорим необходимость дополнительного контроля на рынке кровельного железа, поскольку из частной проблема некачественного материала при отсутствии должных мер может перерасти в общеотраслевую

Сергей Пахомов депутат Госдумы

Ранее ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала, что от тли и клещей на огуречных грядках можно избавиться всего за одну минуту при помощи средства из воды и мыла.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      Румынские наемники заявили об участии в атаках на российское приграничье. Чем занимается Romanian Battlegroup Getica?

      Расчистку завалов на руднике в Приамурье приостановили для откачки воды

      Мужчины обсудили самые необычные места для занятий сексом

      Российский военнослужащий уклонился от службы и получил шесть лет колонии

      Врачи назвали три защищающих от рака продукта

      Названы возможные покупатели активов Danone в России

      Российский военный рассказал об особой технике уничтожения танков Abrams

      Названа возможная цель сбитых в Саратовской области беспилотников

      Аферисты заставили россиянку поджечь административное здание для возврата денег

      Пушков поговоркой оценил решение Франции по украинскому зерну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше