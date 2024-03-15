Дачникам раскрыли способ избавиться от тли за одну минуту

Агроном Коврижных: средство из воды и мыла поможет избавиться от тли за минуту

От тли и клещей на огуречных грядках можно избавиться за одну минуту при помощи средства из воды и мыла. Способ быстро устранить вредителей раскрыла дачникам ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет издание «БелНовости».

Для приготовления эффективного раствора понадобится в одном литре воды размешать одну столовую ложку мыла и десять капель масла чайного дерева. По словам эксперта, лучше всего действовать на опережение — заранее опрыскать средством растения, не дожидаясь появления паразитов.

Ранее дачников призвали вместо обычной белой краски обмазать деревья раствором из мела и клейстера. Для создания недорогого средства от вредителей потребуется десять литров воды, три килограмма мела, 500 граммов медного купороса и 100 граммов клейстера. Все ингредиенты нужно смешать и настаивать в течение нескольких часов. Консистенция должна получиться в меру густой.