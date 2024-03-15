Среда обитания
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18:32, 15 марта 2024Среда обитания

Дачникам раскрыли способ избавиться от тли за одну минуту

Агроном Коврижных: средство из воды и мыла поможет избавиться от тли за минуту

Фото: Andreas Eichler / Wikimedia

От тли и клещей на огуречных грядках можно избавиться за одну минуту при помощи средства из воды и мыла. Способ быстро устранить вредителей раскрыла дачникам ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет издание «БелНовости».

Для приготовления эффективного раствора понадобится в одном литре воды размешать одну столовую ложку мыла и десять капель масла чайного дерева. По словам эксперта, лучше всего действовать на опережение — заранее опрыскать средством растения, не дожидаясь появления паразитов.

Ранее дачников призвали вместо обычной белой краски обмазать деревья раствором из мела и клейстера. Для создания недорогого средства от вредителей потребуется десять литров воды, три килограмма мела, 500 граммов медного купороса и 100 граммов клейстера. Все ингредиенты нужно смешать и настаивать в течение нескольких часов. Консистенция должна получиться в меру густой.

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      Нина Ташевская
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