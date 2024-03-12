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20:55, 12 марта 2024Среда обитания

Дачников призвали обмазать деревья мелом и клейстером

Агроном Коврижных: побелку для деревьев можно сделать из мела и клейстера

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вместо обычной белой краски можно сделать защитное покрытие для садовых деревьев самостоятельно из мела и клейстера. Лучший рецепт побелки для растений раскрыла агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет издание «БелНовости».

Для создания недорогого раствора потребуется 10 литров воды, 3 килограмма мела, 500 граммов медного купороса и 100 граммов клейстера. Все ингредиенты нужно смешать и настаивать в течение нескольких часов. Консистенция должна получиться в меру густой.

Перед нанесением средства Коврижных посоветовала почистить стволы деревьев. «Толстым слоем побелку наносить не нужно, иначе она начнет отслаиваться», — добавила агроном.

Ранее эксперт опровергла эффективность посыпания грядок яичной скорлупой. По словам специалистки, эта мера может оказаться бесполезной в трех случаях: для восполнения дефицита кальция у растений, для борьбы с поверхностной гнилью и вредителями.

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      Нина Ташевская
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