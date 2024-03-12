Среда обитания
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20:42, 12 марта 2024Среда обитания

Опровергнута эффективность популярного народного средства для дачи

Агроном Коврижных: нельзя посыпать грядки яичной скорлупой в трех случаях

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Нельзя посыпать грядки яичной скорлупой, если нужно восполнить дефицит кальция у растений или побороть вредителей. Три случая, когда популярное народное средство для огорода будет неэффективным, назвала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет издание «БелНовости».

Эксперт опровергла информацию о пользе яичных остатков для устранения дефицита кальция у садовых культур. «Во-первых, огородные культуры редко сталкиваются с дефицитом вышеназванного микроэлемента. Во-вторых, если растению и не хватает кальция, то дело не в отсутствии последнего, а в невозможности усвоить данный компонент», — пояснила агроном.

Коврижных добавила, что скорлупа не поможет справиться с вершинной гнилью и не спасет растения от нашествия брюхоногих моллюсков. «Считается, что острые кусочки оставляют повреждения на телах улиток и слизней. В итоге вредители покидают грядку. На самом деле моллюски неплохо защищены от подобной опасности, поэтому вышеописанное применение скорлупы не имеет никакого смысла», — заключила эксперт.

Ранее дачникам посоветовали избавляться от сорняков при помощи мульчирования и гербицидов. Последний способ подойдет, если участок не ухожен и другие культуры на нем не растут.

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      Нина Ташевская
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