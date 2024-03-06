Назван способ избавления от сорняков

Агроном Коврижных: избавиться от сорняков помогут мульчирование и гербициды

Избавиться от сорняков можно с помощью мульчирования или гербицидов. Два способа справиться с проблемой назвала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».

Мульчирование подразумевает покрытие почвы слоем органического или неорганического материала. Мульча сохраняет влагу в почве, улучшает ее структуру и подавляет рост сорняков. В качестве органической мульчи подойдут солома, опилки, навоз и свежая трава — эти материалы со временем распадаются и обогащают землю. К неорганической мульче можно отнести темное агроволокно и геотекстиль, которые преграждают доступ света к почве и мешают росту сорняков.

Второй способ — гербициды. Они подойдут, если участок не ухожен и другие культуры на нем не растут. Есть два вида гербицидов — системные и контактные. Первые впитываются через листья или корни растений, а вторые действуют непосредственно на растения. Эксперт отмечает, что гербициды необходимо применять с осторожностью, так как они способны нанести значительный вред другим культурам.

Ранее Коврижных рассказала, что прогнать мышей с дачного участка можно с помощью полыни и других трав.