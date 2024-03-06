Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:56, 6 марта 2024Среда обитания

Назван способ избавления от сорняков

Агроном Коврижных: избавиться от сорняков помогут мульчирование и гербициды

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Избавиться от сорняков можно с помощью мульчирования или гербицидов. Два способа справиться с проблемой назвала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».

Мульчирование подразумевает покрытие почвы слоем органического или неорганического материала. Мульча сохраняет влагу в почве, улучшает ее структуру и подавляет рост сорняков. В качестве органической мульчи подойдут солома, опилки, навоз и свежая трава — эти материалы со временем распадаются и обогащают землю. К неорганической мульче можно отнести темное агроволокно и геотекстиль, которые преграждают доступ света к почве и мешают росту сорняков.

Второй способ — гербициды. Они подойдут, если участок не ухожен и другие культуры на нем не растут. Есть два вида гербицидов — системные и контактные. Первые впитываются через листья или корни растений, а вторые действуют непосредственно на растения. Эксперт отмечает, что гербициды необходимо применять с осторожностью, так как они способны нанести значительный вред другим культурам.

Ранее Коврижных рассказала, что прогнать мышей с дачного участка можно с помощью полыни и других трав.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего российского курсанта осудили за госизмену. Что известно о деле?

      Трампу предрекли победу в праймериз на Аляске

      ВСУ повторно нанесли удар по предприятию в российском регионе

      В Гагаузии назвали политику Санду красивой сказкой для молдаван

      Украина оставила выключенной резервную линию электропередачи Запорожской АЭС

      Бывший футболист сборной Португалии оценил роль Миранчука в «Аталанте»

      Пассажирка самолета спрятала в куртке метамфетамин на 12 миллионов долларов

      Вокруг звезды обнаружили разрушающийся диск

      Россиянка отобрала нож у напавшего на нее грабителя

      Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше