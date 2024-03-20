Пушков поговоркой оценил решение Франции по украинскому зерну

Сенатор Пушков: ситуация с зерном показала отношение Франции к Украине

Решение Франции по ситуации присоединиться к призывам Польши ограничить ввоз украинского зерна продемонстрировало и показало истинное отношение европейских коллег в том, что в вопросе собственных интересов они руководствуются поговоркой: «дружба дружбой, а табачок врозь», так оценил в своем Telegram-канале действия французов сенатор Алексей Пушков.

«Как интересно: Франция и Польша сейчас — самые активные участники западной антироссийской коалиции», —прокомментировал он.

По его словам, Париж и Варшава говорят о готовности до конца поддерживать Киев, однако в вопросе зерна дружба роли не играет.

«Сразу же выясняется, что ни Франции как стране, ни Польше как стране Украина не нужна. Нужна она правящим антироссийским элитам этих стран, но и то — до определенного предела», — отметил сенатор.

Также Пушков задался вопросом, как Евросоюз (ЕС) собирается брать к себе Украину, если из-за украинского зерна в странах блока стала развиваться полемика.

Ранее Пушков назвал президента Франции Эмануэля Макрона галльским петухом. По словам сенатора, французский президент продемонстрировал, что не может играть стратегическую роль в Европе.