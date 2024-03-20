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14:08, 20 марта 2024Экономика

Путин оценил наличие денег в бюджете на приоритетные планы

Путин: все озвученные Федеральному собранию планы обеспечены финансированием

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Все планы, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, обеспечены финансированием и должны быть выполнены. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, избиратели ждут реализации того, что было обозначено в качестве приоритетов.

«Все эти планы изложены в послании президента Федеральному собранию. Основные положения - они масштабные, главное, что они все просчитаны, обеспечены финансированием», — оценил наличие денег в бюджете страны Путин.

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      Вячеслав Агапов
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