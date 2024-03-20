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02:07, 20 марта 2024Россия

Путин призвал ФСБ поддерживать попавшие под санкции компании в России

Путин: ФСБ нужно оказывать поддержку попавшим под санкции компаниям в РФ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности (ФСБ) оказывать поддержку попавшим под санкции компании в России. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул необходимость повышения уровня безопасности банковской и в целом финансовой системы.

«Важно оказывать поддержку нашим компаниям, которые сегодня активно развиваются, при этом, конечно, сталкиваются и с незаконными санкциями, и нечестной конкуренцией, и с откровенно враждебными действиями, за которыми опять же стоят власти ряда государств и их специальных служб», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.

Ранее президент заявил, что перед ведомством стоят ответственные задачи по защите конституционного строя России. Он призвал жестко пресекать все будущие попытки посеять смуту.

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      Марина Совина
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