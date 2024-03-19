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14:17, 19 марта 2024Силовые структуры

Путин призвал сотрудников ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту

Путин: перед сотрудниками ФСБ стоят задачи по защите конституционного строя

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Перед ФСБ стоят ответственные задачи по защите конституционного строя России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на коллегии ведомства, сообщает РИА Новости.

«В 2023 году сотрудники ФСБ грамотно и четко действовали по всем своим направлениям, подтверждая высокий статус и авторитет службы как ключевого звена в системе обеспечения государственной безопасности и суверенитета России», — отметил глава государства. Президент страны также призвал сотрудников ведомства жестко пресекать все будущие попытки посеять смуту.

Ранее Путин также призвал ФСБ искать предателей, вступающих в диверсионно-разведывательные группы, и привлекать их к ответственности без срока давности.

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      Олеся Мицкевич
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