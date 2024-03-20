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15:24, 20 марта 2024Среда обитания

Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы

Стоимость самой дешевой новостройки в центре Москвы составила 19,1 млн рублей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Стоимость самой дешевой квартиры на первичном рынке в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы со сдачей в 2024 году составила 19,1 миллиона рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты компании Skolkovo Realty.

По данным специалистов, за указанную сумму удастся приобрести объект в Пресненском районе, в шаговой доступности от станции метро «Шелепиха». Его площадь — 29,6 квадратного метра, сдача запланирована на середину текущего года.

Эксперты также проанализировали цены на строящиеся квартиры неподалеку от Кремля и выяснили, сколько стоит самая бюджетная из них. Речь идет о студии метражом 40 «квадратов», находящейся в 250 метрах от крепости. За ее покупку придется заплатить 90 миллионов рублей.

Ранее в марте эксперты назвали стоимость самого дешевого арендного жилья в Москве.

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      Полина Кислицына
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