Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы

Стоимость самой дешевой новостройки в центре Москвы составила 19,1 млн рублей

Стоимость самой дешевой квартиры на первичном рынке в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы со сдачей в 2024 году составила 19,1 миллиона рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты компании Skolkovo Realty.

По данным специалистов, за указанную сумму удастся приобрести объект в Пресненском районе, в шаговой доступности от станции метро «Шелепиха». Его площадь — 29,6 квадратного метра, сдача запланирована на середину текущего года.

Эксперты также проанализировали цены на строящиеся квартиры неподалеку от Кремля и выяснили, сколько стоит самая бюджетная из них. Речь идет о студии метражом 40 «квадратов», находящейся в 250 метрах от крепости. За ее покупку придется заплатить 90 миллионов рублей.

Ранее в марте эксперты назвали стоимость самого дешевого арендного жилья в Москве.