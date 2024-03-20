Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:57, 20 марта 2024Бывший СССР

Раскрыты планы Украины по созданию аналогов ракет HIMARS

WP: Украина разрабатывает аналоги ракет HIMARS и собственные системы ПВО

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Украина разрабатывает собственные системы противовоздушной обороны (ПВО), а также высокоточные ракеты, аналогичные американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS. Это газете Washington Post рассказали неназванные чиновники.

При этом собеседники издания уточнили, что до финального этапа производства ракет еще очень далеко. Например, директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Максим Поливяный уверен, что речь идет о десятилетиях

Ранее отставной генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос признался, что военно-промышленный комплекс страны мог разрабатывать дальнобойное оружие до российского ракетного удара 29 декабря 2023 года. Бывший военный подчеркнул, что подобное оружие уже было у Киева.

В сентябре прошлого года военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение, что у Украины есть технические возможности создать ракету большой дальности. Однако массовое производство данного дальнобойного оружия на данный момент невозможно.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Один из главных покупателей российской нефти может отказаться от нее. Что стало причиной?

      В Белгороде установят дополнительно 100 модулей для защиты от обстрелов ВСУ

      В Германии призвали Европу стать самостоятельнее в вопросах обороны

      В Нидерландах назвали срок поставок истребителей F-16 Украине

      На Украине допустили мобилизацию менее полумиллиона человек

      На Украине понадеялись на хорошие новости и деньги из США

      Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото в откровенных нарядах

      Помощник президента США тайно посетил Киев и пообещал ВСУ крупный пакет помощи

      Секретарь СНБО Украины оскорбил спецпредставителя Китая

      Еще один источник сообщил об ударе по базе наемников в Харькове

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше