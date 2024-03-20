Раскрыты планы Украины по созданию аналогов ракет HIMARS

WP: Украина разрабатывает аналоги ракет HIMARS и собственные системы ПВО

Украина разрабатывает собственные системы противовоздушной обороны (ПВО), а также высокоточные ракеты, аналогичные американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS. Это газете Washington Post рассказали неназванные чиновники.

При этом собеседники издания уточнили, что до финального этапа производства ракет еще очень далеко. Например, директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Максим Поливяный уверен, что речь идет о десятилетиях

Ранее отставной генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос признался, что военно-промышленный комплекс страны мог разрабатывать дальнобойное оружие до российского ракетного удара 29 декабря 2023 года. Бывший военный подчеркнул, что подобное оружие уже было у Киева.

В сентябре прошлого года военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение, что у Украины есть технические возможности создать ракету большой дальности. Однако массовое производство данного дальнобойного оружия на данный момент невозможно.