Генерал ВСУ Кривонос: Украина до ударов ВКС РФ производила дальнобойные ракеты

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что военно-промышленный комплекс страны мог разрабатывать дальнобойное оружие до российского ракетного удара 29 декабря 2023 года. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «Прямой».

Кривонос раскрыл подробности о производстве дальнобойных ракет и подчеркнул, что подобное оружие уже было у Киева. «И до 29 декабря мы были способны его производить», — сказал он в ответ на вопрос о том, могут ли ВСУ атаковать территорию России.

Военный добавил, что по месту создания ракетных вооружений на Украине нанесли удар. Однако он признался, что спрашивал у сотрудников киевского конструкторского бюро «Луч», заводит ли Служба безопасности Украины (СБУ) уголовные дела на допустивших «утечку информации» ведущим предприятиям ВПК. На этот вопрос он получил отрицательный ответ.

