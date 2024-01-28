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22:01, 28 января 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли подробности о производстве дальнобойных ракет

Генерал ВСУ Кривонос: Украина до ударов ВКС РФ производила дальнобойные ракеты

Фото: Unsplash

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что военно-промышленный комплекс страны мог разрабатывать дальнобойное оружие до российского ракетного удара 29 декабря 2023 года. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «Прямой».

Кривонос раскрыл подробности о производстве дальнобойных ракет и подчеркнул, что подобное оружие уже было у Киева. «И до 29 декабря мы были способны его производить», — сказал он в ответ на вопрос о том, могут ли ВСУ атаковать территорию России.

Военный добавил, что по месту создания ракетных вооружений на Украине нанесли удар. Однако он признался, что спрашивал у сотрудников киевского конструкторского бюро «Луч», заводит ли Служба безопасности Украины (СБУ) уголовные дела на допустивших «утечку информации» ведущим предприятиям ВПК. На этот вопрос он получил отрицательный ответ.

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      Марина Совина
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