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02:00, 20 марта 2024Из жизни

Режиссер снял фильм с собственной матерью в сценах секса

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Голливудская актриса снялась в фильме сына, где были откровенные сцены. Об этом сообщает Business Insider.

58-летняя Элизабет Херли, звезда фильмов «Мошенники», «Ослепленный желаниями» и «Мой любимый марсианин», сыграла главную роль в картине «Строго конфиденциально», режиссером которой выступил ее 21-летний сын Дэмиан Херли. Это лента о женщине, лучшая подруга которой лишает себя жизни.

По словам Херли, после съемок, которые включали в себя сцены секса, она почувствовала себя «свободной». Дэмиан также прокомментировал отношения с матерью, сказав, что для них обоих откровенные фото и видео — это «шоу-бизнес» и потому «неотъемлемая часть их жизни».

Элизабет Херли добавила, что сын всегда присматривает за ней, поэтому она чувствовала себя комфортно, снимаясь в сценах секса и позволяя сыну фотографировать ее в бикини.

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«Приятно расслабиться, зная, что за камерой кто-то присматривает за тобой, в некотором смысле то же самое было и в этом фильме. Я знала, что он позаботится обо мне, так что на самом деле работать с семьей — это своего рода освобождение. Возможно, я сделаю это снова», — объяснила актриса.

Ранее сообщалось, что знаменитый британский киноактер Джеймс Макэвой разбил колено и был искусан на съемках нового фильма. Он получил травмы во время сцены, в которой они с коллегами изображали оргию.

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      Антонина Черташ
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