Актер Джеймс Макэвой рассказал о травмах на съемках сцены оргии

Daily Star: британского актера Джеймса Макэвоя искусали во время съемки оргии

Знаменитый британский киноактер Джеймс Макэвой разбил колено и был искусан на съемках нового фильма. Об этом сообщает Daily Star.

Макэвой рассказал, что получил травмы по время съемок триллера Turn Up the Sun! («Включите солнце!») режиссера Джейми Адамса. В картине рассказывается о двух незнакомых парах, которых из-за ошибки поселили в одном и том же особняке за городом. В одной из сцен они употребляют наркотики, напиваются и занимаются групповым сексом.

В эпизоде с оргией, в которой участвовали девять человек, Макэвой работал в паре с испанской актрисой Альмуденой Амор. «Итак, мы дошли до импровизированной оргии. Она выше меня — где-то 180 сантиметров. В какой-то момент я держал ее вверх ногами, и мы делали какие-то странные штуки. И тут кто-то схватил меня сзади и начал кусать за шею», — рассказал актер.

Он добавил, что от неожиданности попытался увернуться и разбил колено об пол. «Кажется, это был первый раз, когда я получил травму на съемках», — подытожил Макэвой.

Ранее сообщалось, что американский актер Глен Томас Пауэлл слишком быстро снял штаны и едва не разбился во время съемок фильма. Инцидент произошел во время съемок одной из сцен картины «Кто угодно, кроме тебя», в которой Пауэллу нужно было в спешке раздеться догола перед американской актрисой Сидни Суини.