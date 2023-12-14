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07:00, 14 декабря 2023Из жизни

Актер слишком быстро снял штаны и едва не разбился во время съемок фильма

Актер Глен Пауэлл упал со скалы во время съемок фильма и едва не разбился

Фото: Steve Marcus / Reuters

Американский актер Глен Томас Пауэлл едва не разбился, когда снимался в романтической комедии «Кто угодно, кроме тебя». Об этом он рассказал изданию Variety на премьере фильма, которая прошла в Нью-Йорке.

Инцидент произошел во время съемок одной из сцен фильма, в которой Пауэллу нужно было в спешке раздеться догола перед американской актрисой Сидни Суини, также принявшей участие в фильме. В этот момент актер стоял на скале, на краю обрыва. По словам Пауэлла, он слишком быстро снял штаны, в результате чего потерял равновесие и упал со скалы. «Сцена получилась очень забавной, так что это того стоило», — утверждает он.

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Отмечается, что Суини также столкнулась с опасностью в процессе съемок. Актриса рассказала, что ее укусил паук, которого снимали в одном из эпизодов фильма. Она призналась, что съемки сцены с пауком длились полдня.

Фильм «Кто угодно, кроме тебя» повествует о двух заклятых врагах по имени Би и Бен, которых играют Суини и Пауэлл. Согласно сюжету, герои неожиданно встречаются на свадьбе в Австралии и решают притвориться идеальной парой. Романтическая комедия выйдет на экраны 22 декабря.

Ранее сообщалось, что возлюбленная британского актера Роберта Паттинсона — модель и певица Сьюки Уотерхаус — съела 50 пельменей в отеле и попросила добавки. После этого работник гостиницы обрадовал ее сообщением, что на кухне остались пельмени с креветками.

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