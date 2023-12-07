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18:41, 7 декабря 2023Из жизни

Возлюбленная Роберта Паттинсона съела все пельмени в отеле и захотела добавки

Беременная Сьюки Уотерхаус съела 50 пельменей в гостинице и попросила добавки

Возлюбленная британского актера Роберта Паттинсона — модель и певица Сьюки Уотерхаус — съела 50 пельменей в отеле и попросила добавки. Об этом сообщает Metro.

Беременная Уотерхаус отреагировала на видео, опубликованное на одном из ее фан-сайтов. В ролике, который был снят в некой гостинице, смущенная певица говорит, что съела много пельменей. При этом сотрудник отеля сказал, что пельмени, которые заказывала Уотерхаус, закончились. «Боже, как неловко. Их, наверное, было штук 50», — говорит певица за кадром.

После этого работник гостиницы обрадовал ее сообщением, что на кухне остались пельмени с креветками. Уотерхаус с радостью согласилась на такую добавку. «Нет, на самом деле у меня нет жора», — пошутила Уотрехаус в комментарии под видео.

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Уотерхаус встречается со звездой серии фэнтезийных фильмов «Сумерки» Робертом Паттинсоном с 2018 года. В ноябре стало известно, что певица беременна. Она рассказала об этом фанатам на одном из своих концертов, вызвав бурю восторгов.

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      Никита Савин
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