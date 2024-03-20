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13:23, 20 марта 2024Экономика

Россия резко снизила поставки угля в недружественные страны

Минэнерго: доля поставок российского угля в недружественные страны упала вдвое

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

По итогам 2023 года доля поставок российского угля в недружественные страны упала вдвое в сравнении с показателем 2022-го — с 39,8 до 18 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию главы Минэнерго Николая Шульгинова.

При этом доля поставок в дружественные страны за 2023 год, напротив, выросла — с 60,2 до 82 процентов.

Схожая динамика наблюдалась с экспортом сжиженного природного газа (СПГ). Если в 2022 году доля поставок СПГ из России в дружественные страны составляла 15,4 процента, то в 2023-м — 21,3 процента. В свою очередь, доля экспорта этого вида топлива в недружественные государства за 12 месяцев снизилась с 84,6 до 78,7 процента.

На фоне масштабных санкций российские поставщики переориентировали поставки угля азиатским покупателям. Главными импортерами стали Китай и Индия. На первый пришлось порядка 100-102 миллионов тонн (прирост в 1,5 раза в сравнении с 2022-м). В свою очередь, Индия с января по октябрь приобрела у российских экспортеров 19,9 миллиона тонн (прирост в 4 раза к уровню того же периода 2022-го).

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      Анатолий Акулов
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