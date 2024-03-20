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11:57, 20 марта 2024Среда обитания

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с квартирами

Риелтор Колчин: в крупных городах появилась новая схема мошенничества с жильем

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В крупных городах России появилась новая схема мошенничества с квартирами — злоумышленники показывают не то жилье, которое продают. Об этом предупредил исполнительный директор «Ассоциации риелторов Кузбасса» Дмитрий Колчин, передает Telegram-канал «Росреестр Кузбасса».

«Продавец встречает покупателя на улице и, заговаривая зубы, ведет его по другому адресу. То есть не в ту квартиру, которую планирует продавать, а в арендованную им на пару дней по соседству. Она может располагаться в другом доме, может — в том же самом и даже в том же подъезд», — рассказал эксперт.

Эта квартира, как правило, с качественным ремонтом, без незаконных перепланировок, с большим метражом и хорошим видом из окна. Чтобы ввести покупателя в заблуждение, мошенники даже иногда меняют табличку с номером на двери, добавил Колчин. После заключения сделки и перечисления средств новый владелец может разочароваться, получив более дешевое жилье с кучей проблем.

«Внимание на просмотрах! Сами проверяйте название улицы и номер дома на табличке, не поленитесь посмотреть номера на соседних квартирах. Потом доказать что-либо в суде будет очень проблематично», — призвал риелтор.

Ранее россиян предупредили об участившихся случаях мошенничества со счетчиками воды. По словам специалистов, аферисты под видам коммунальщиков предлагают заменить приборы учета и требуют за это деньги. При подозрениях, что такой сотрудник может оказаться злоумышленником, жильцов призвали обратиться в управляющую компанию.

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      Нина Ташевская
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