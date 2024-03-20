Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:50, 20 марта 2024Среда обитания

Россиянам отсоветовали вкладываться в недвижимость

Депутат Кирьянов: срок окупаемости квартир в России вырос с 20 до 50 лет

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Недвижимость в России перестала быть надежным активом для инвестиций. Вкладывать сбережения в квартиры отсоветовал гражданам заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, пишет Национальная служба новостей (НСН).

По словам депутата, сейчас срок окупаемости жилья вырос с 20 до 50 лет. «Сейчас я бы не очень рекомендовал прибегать к инвестированию в недвижимость. Есть достаточно большой разрыв между предложением и спросом на первичном и вторичном рынках», — пояснил Кирьянов.

Парламентарий добавил, что и хранение сбережений в валюте может быть опасным — оно может «обернуться неприятными сюрпризами». Кирьянов уточнил, что это касается не только долларов и евро, но и юаней.

Ранее россиянам назвали лучшее время для продажи квартиры. Эксперты советуют подождать до 2025 года, чтобы реализовать недвижимость подороже.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Боррель заявил о трудностях с поддержкой Украины без помощи США

      С белорусского производителя шин сняли санкции

      В России впервые лишили гражданства осужденного по делу о фейках о ВС РФ

      ЦИК озвучил результат Путина на голосовании за рубежом

      Вице-мэр Екатеринбурга отказался называть город Грязьбургом

      Россиянам рассказали об опасности несезонных фруктов

      Обстреливающие весь день российский регион ВСУ атаковали еще один поселок

      Геймеры назвали лучшую игру на PlayStation

      На Украине поставили под сомнение продолжение ведения списка «спонсоров войны»

      Многодетная мать пожаловалась на жизнь в разваливающемся общежитии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше