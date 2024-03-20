Россиянам отсоветовали вкладываться в недвижимость

Депутат Кирьянов: срок окупаемости квартир в России вырос с 20 до 50 лет

Недвижимость в России перестала быть надежным активом для инвестиций. Вкладывать сбережения в квартиры отсоветовал гражданам заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, пишет Национальная служба новостей (НСН).

По словам депутата, сейчас срок окупаемости жилья вырос с 20 до 50 лет. «Сейчас я бы не очень рекомендовал прибегать к инвестированию в недвижимость. Есть достаточно большой разрыв между предложением и спросом на первичном и вторичном рынках», — пояснил Кирьянов.

Парламентарий добавил, что и хранение сбережений в валюте может быть опасным — оно может «обернуться неприятными сюрпризами». Кирьянов уточнил, что это касается не только долларов и евро, но и юаней.

Ранее россиянам назвали лучшее время для продажи квартиры. Эксперты советуют подождать до 2025 года, чтобы реализовать недвижимость подороже.