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15:23, 20 марта 2024Моя страна

Россияне увидят приблизившуюся к Земле максимально близко комету

Жители Воронежской области увидят пролетающую над Землей раз в 71 год комету

Фото: Jan Beránek / Wikimedia

Жители Воронежской области смогут увидеть комету, пролетающую над Землей раз в 71 год. Об этом сообщает ТВ «Губерния».

Как рассказал астроном Дмитрий Лавров, к планете на максимально близкое расстояние подлетит комета 12P Понса-Брукса. В следующий раз ее можно будет увидеть только через 71 год.

«Да, сейчас уже можно наблюдать на небе сравнительно яркую комету 12P Понса-Брукса. Я уже наблюдал ее в свой телескоп в прошлую среду, так что, имея простенький бинокль или телескоп, можно смело отправляться за город чтобы посмотреть на комету», — сообщил он.

Астроном также рассказал, что комету открыли в 1800-х годах двое ученых — они носит их имя.

В декабре 2023 года сообщалось, что самая известная комета в истории — комета Галлея — 8 декабря 2023 года достигла самой удаленной точки орбиты и направилась в сторону Земли.

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