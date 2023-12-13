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14:41, 13 декабря 2023Наука и техника

Самая известная комета направилась к Земле

Комета Галлея достигла самой удаленной точки орбиты и направилась к Земле

Фото: Justin Wolff / Unsplash

Самая известная комета в истории — комета Галлея — 8 декабря 2023 года достигла самой удаленной точки орбиты и направилась в сторону Земли. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

После достижения афелия комета впервые за 38 лет начнет увеличивать орбитальную скорость. До этого небесное тело двигалось со скоростью около 3300 километров в час, тогда как в перигелии — ближайшей к Солнцу точке орбиты — скорость кометы составит около 200 тысяч километров в час.

Комета, которая вновь достигнет перигелия 28 июля 2061 года, можно будет наблюдать с Земли 19 июня того же года в Северном полушарии. Прогнозируется, что в этот раз сближение кометы с Солнцем произойдет с той же стороны, с которой будет находиться и Земля, что сделает комету в несколько раз ярче. Условия будут сильно отличаться от последнего появления кометы в 1986 году, когда она находилась по другую сторону от Солнца.

Ранее российский астроном Денис Денисенко сообщил, что в середине декабря можно будет наблюдать мощный метеорный поток Геминиды.

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      Александр Еникеев
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