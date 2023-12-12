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15:37, 12 декабря 2023Моя страна

Россиянам пообещали звездопад

Астроном Денис Денисенко пообещал россиянам звездопад Геминиды в декабре

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российский астроном Денис Денисенко пообещал жителям страны мощный звездопад Геминиды в середине декабря. На эту тему он побеседовал с телеканалом «Звезда».

«Это один из самых ярких метеорных потоков года. Он происходит каждый год в районе 14 декабря, и в этом году максимум активности этого метеорного потока придется на темные безлунные ночи», — пояснил специалист.

Денисенко рассказал, что за два дня до максимума активности ожидается новолуние, поэтому 13, 14, и 15 декабря Луна не будет мешать видимости метеоров. Он добавил, что для наблюдения за звездопадом не нужен ни телескоп, ни какой-либо другой оптический прибор.

Кроме того, по словам астронома, вдали от городской засветки в темном месте можно увидеть до 120 метеоров в час в ночь максимум активности. Этот метеорный поток просматривается всю ночь, пока видно созвездие Близнецов.

В сентябре руководитель омского планетария Владимир Крупко заснял новую комету, которую открыл японский ученый Хидео Нишимура.

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      Карина Черных
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