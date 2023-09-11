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17:11, 11 сентября 2023Моя страна

Астроном из Омска сфотографировал открытую японским ученым комету

Астроном из Омска сфотографировал открытую японским ученым комету

Фото: Unsplash

В Омске руководитель местного планетария Владимир Крупко заснял новую комету, открытую японским ученым Хидео Нишимура. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Астроном рассказал, что поехал на поиски кометы 8 сентября.

«Проехал с сотню километров в поисках места без тумана. Звезды выше над горизонтом были видны, даже снял туманность Ориона и Лунный венец. Однако иногда в тумане тонула даже ярчайшая Венера. Местами туман рассеялся, но только под утро у горизонта появилась облачность, а именно там и пряталась комета», — говорится в публикации.

Крупко утонил, что комета становится ярче с каждым днем, но ее сложнее увидеть по мере приближения к Солнцу. 10 сентября погоня за кометой закончилась.

В мае жителей Нижнего Новгорода удивила необычная гроза — вспышки света не сопровождались громом. Такие вспышки света далеких молний, отражающиеся в кучевых облаках, называются зарницей. При таком явлении раскатов грома не слышно из-за дальности, но можно увидеть свет.

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    Сергей Истомин
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