Жителей российского региона удивила «тихая гроза»

Жители Нижнего Новгорода поделились снимками «тихой грозы»

Жители Нижнего Новгорода поделились в соцсетях снимками необычной грозы — вспышки света не сопровождались громом. На это обратило внимание издание «КП Нижний Новгород».

«Вспышки света далеких молний, отражающиеся в кучевых облаках, называются зарницей. При таком явлении раскатов грома не слышно из-за дальности, но можно увидеть свет», — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, молнии сверкали в небе каждые десять секунд. Они отметили, что «тихая гроза» выглядит восхитительно.

В начале апреля жители Норильска наблюдали в небе над одним из городских районов лентикулярные облака. Согласно данным из открытых источников, они образуются на гребне воздушной волны или между двумя воздушными слоями.