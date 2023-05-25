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14:59, 25 мая 2023Моя страна

Жителей российского региона удивила «тихая гроза»

Жители Нижнего Новгорода поделились снимками «тихой грозы»

Фото: Mayer Tawfik / Unsplash

Жители Нижнего Новгорода поделились в соцсетях снимками необычной грозы — вспышки света не сопровождались громом. На это обратило внимание издание «КП Нижний Новгород».

«Вспышки света далеких молний, отражающиеся в кучевых облаках, называются зарницей. При таком явлении раскатов грома не слышно из-за дальности, но можно увидеть свет», — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, молнии сверкали в небе каждые десять секунд. Они отметили, что «тихая гроза» выглядит восхитительно.

В начале апреля жители Норильска наблюдали в небе над одним из городских районов лентикулярные облака. Согласно данным из открытых источников, они образуются на гребне воздушной волны или между двумя воздушными слоями.

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Варвара Кошечкина
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