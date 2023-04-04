Редкое атмосферное явление заметили в небе над российским городом

В небе над Норильском заметили лентикулярные облака

Редкое атмосферное явление — лентикулярные облака — наблюдали жители Норильска в небе над одним из городских районов. Фотографии опубликовало одно из местных сообществ во «ВКонтакте».

На кадрах видно облака характерной округлой формы на фоне городской застройки и ландшафта. В другом сообществе размещена еще одна фотография, автор которой сравнил наблюдаемое им явление с бурей, приближающейся к городу.

Согласно данным из открытых источников, лентикулярные облака образуются на гребне воздушной волны или между двумя воздушными слоями. Такие облака не меняют своего положения даже при сильном ветре. Возникновение лентикулярных облаков свидетельствует, в частности, о высокой влажности воздуха.

Ранее жители Норильска засняли на видео северное сияние. На кадрах видно сияние зеленого цвета в небе над жилыми районами города. Редкое атмосферное явление наблюдали в районе ЦЭН-1 (цеха электролиза никеля).