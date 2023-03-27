Северное сияние в небе над Норильском попало на видео

Жители Норильска сняли на видео северное сияние в районе ЦЭН-1

Северное сияние в небе над Норильском попало на видео. Ролик разместила одна из подписчиц сообщества «Норильск News» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах небо над городскими постройками и занесенными снегом холмами переливается насыщенным зеленым цветом. Полярное сияние удалось заснять в районе ЦЭН-1 (цех электролиза никеля), отмечает «Норильск News».

24 марта жители Челябинской области также стали свидетелями северного сияния и сняли его на видео. В местном госуниверситете отметили, что это явление в регионе происходит лишь раз в десять лет.

По данным ученых, на Земле зафиксирована сильная магнитная буря. Согласно данным мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля Земли продолжает оставаться на уровне G3 (по шкале из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно, а G1 — слабо). Почти при любом возмущении магнитного поля Земли могут наблюдаться полярные сияния.