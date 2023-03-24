69-я параллель
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11:33, 24 марта 202369-я параллель

Арктическое природное явление заметили в Челябинске

Жители Челябинской области стали свидетелями северного сияния и сняли его на видео

Жители Челябинской области стали свидетелями арктического природного явления и сняли его на видео. Кадры опубликованы в YouTube-канале уральца.

Автору удалось снять мощные всполохи зеленого, красного и розового цветов. В подписи к видео автор уточнил, что северное сияние он снимал между населенными пунктами Миасский и Бродоколмак, в 50 километрах от Челябинска.

Доцент кафедры общей и теоретической физики Челябинского госуниверситета Сергей Замоздра отметил, что такое природное явление можно наблюдать в регионе лишь раз в десять лет.

Северное сияние — свечение верхних слоев атмосферы Земли, вызванное движением заряженных частиц солнечного ветра в магнитном поле.

Ранее сообщалось, что россияне оказались заблокированы в тундре из-за метели на два дня, но смогли понаблюдать мощное северное сияние.

Марк Леонов
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