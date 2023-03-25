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02:24, 25 марта 2023Россия

На Земле зафиксирована сильная магнитная буря

На Земле третий день продолжается сильная магнитная буря на уровне G3
СюжетМагнитные бури:

Фото: Oscar Edwin Avellaneda-Cruz / Reuters

На Земле зафиксирована сильная магнитная буря — она продолжается третий день, уровень опасности за прошедшие сутки не уменьшился. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Института прикладной геофизики (ИПГ).

По данным мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля Земли продолжает оставаться на уровне G3 (по шкале из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно, а G1 — слабо).

При уровене G3 на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы ложные тревоги в предохранительных системах энергетических систем, а также возможны «закипания» масляных трансформаторов.

Кроме того, почти при любом возмущении магнитного поля Земли могут наблюдаться полярные сияния. При уровне G3 можно наблюдать полярное сияние в средних широтах.

Ранее главный научный сотрудник Института земного магнетизма РАН, доктор физическо-математических наук Борис Филиппов объяснил, почему в конце февраля жители Центральной России смогли увидеть северное сияние.

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Юлия Мискевич
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