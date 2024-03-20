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09:31, 20 марта 2024Россия

Россиянин на BMW сбил трех человек на пешеходном переходе

В Казани водитель BMW сбил трех человек на пешеходном переходе

Фото: Telegram-канал «ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА»

В Казани водитель автомобиля BMW сбил трех человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщила Госавтоинспекция Татарстана в Telegram-канале.

Авария произошла на улице Большая Красная. Там 25-летний россиянин наехал на трех пешеходов. Пострадали пешеходы в возрасте 35, 13 и 6 лет, их госпитализировали.

Подробностей о состоянии получивших травмы не приводится. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

Ранее во Всеволжске Ленинградской области водитель BMW снес четырехлетнего ребенка, который переходил дорогу с матерью по пешеходному переходу. Мальчика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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