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12:20, 7 марта 2024Россия

Россиянин на BMW снес четырехлетнего ребенка на пешеходном переходе

В Ленобласти водитель BMW снес четырехлетнего ребенка на пешеходном переходе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Во Всеволжске Ленинградской области водитель BMW снес четырехлетнего ребенка, который переходил дорогу с матерью по пешеходному переходу. Об этом сообщил 78.ru.

По данным телеканала, 40-летний водитель Opel Vectra поворачивал во двор, но не уступил дорогу выезжавшему на иномарке россиянину. От удара двух легковушек BMW отлетела в сторону, врезалась в ограждение и сбила маленького горожанина.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе ребенок, пострадали в дорожно-транспортном происшествии с опрокинутым лесовозом в Сыктывкаре.

До этого в Калининском районе Санкт-Петербурга автобус с пассажирами въехал в столб. Очевидцы видели на месте ДТП две кареты скорой помощи и автомобиль пожарных.

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      Анна Щербакова
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