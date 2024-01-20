Пять человек пострадали в ДТП с лесовозом в Сыктывкаре

МЧС: пять человек пострадали в ДТП с лесовозом в Сыктывкаре

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в дорожно-транспортном происшествии с опрокинутым лесовозом в Сыктывкаре. Об этом сообщает МЧС Республики Коми в Telegram.

В МЧС сообщили, что двух пострадавших госпитализировали в больницу. На месте ДТП работали 27 человек и 10 единиц специальной техники, включая автокран.

ДТП с участием лесовоза и трех легковых автомобилей произошло на трассе «Чебоксары — Сыктывкар» у населенного пункта Еляты. Лесовоз опрокинулся и придавил машину, в которой находилось три человека.

Ранее около 50 машин столкнулись на трассе М-7 «Волга» в Татарстане. Причиной ДТП возле населенных пунктов Шали и Нептун стали неблагоприятные погодные условия.

17 января издание «Фонтанка» сообщило, что в Калининском районе Санкт-Петербурга автобус с пассажирами въехал в столб. Очевидцы видели на месте ДТП две кареты скорой помощи и автомобиль пожарных.