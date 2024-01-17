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17:38, 17 января 2024Россия

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами въехал в столб

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами въехал в столб, есть пострадавшие

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Калининском районе Санкт-Петербурга автобус с пассажирами въехал в столб на проспекте Просвещения. Как стало известно «Фонтанке», в результате ДТП пострадали люди.

Один из очевидцев в беседе с изданием отметил, что видел на месте две кареты скорой помощи и автомобиль пожарных.

По предварительным данным, в аварию попало транспортное средство, принадлежащее компании «Третий парк».

Как утверждает Telegram-канал «Mash на Мойке», в ДТП с участием автобуса пострадало минимум пять человек. Одну из женщин вызволяли из салона на носилках.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в ДТП с грузовиком и автобусом пострадали десять человек. Еще одного участника аварии спасти не удалось.

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      Анна Щербакова
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