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15:11, 20 марта 2024Силовые структуры

Россиянин попался на контрабанде военной экипировки ВС России в Великобританию

Таможенники пресекли контрабанду военной экипировки ВС РФ из Крыма в Британию

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Таможенники пресекли контрабанду продукции военного назначения из Крыма в Великобританию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда иного вооружения»). По данным ведомства, 53-летний житель Крыма в коммерческих целях отправил за границу посылку с предметами военной экипировки Вооруженных сил (ВС) России: противоосколочный бронежилет, специальное обмундирование военнослужащих, экипажей военной техники (огнестойкие костюмы).

При оформлении посылки в Симферополе мужчина указал, что в ней находятся товары гражданского назначения. В Москве посылку задержали и отправили на экспертизу, которая установила, что продукция относится к товарам военного назначения. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае осудят мужчину за вывоз леса в Китай более чем на миллиард рублей.

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      Илона Палей
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